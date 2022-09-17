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Президент Мексики: Необходимо добиться прекращения огня в Украине минимум на 5 лет

Президент Мексики: Необходимо добиться прекращения огня в Украине минимум на 5 лет Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард представит в ООН инициативу по поиску путей урегулирования ситуации в Украине.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 05:19
Президент Мексики: Необходимо добиться прекращения огня в Украине минимум на 5 лет

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард представит в ООН инициативу по поиску путей урегулирования ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Сегодня, когда мы с гордостью отмечаем годовщину независимости, хочу рассказать вам о предложении, которое в ближайшие дни глава МИД Мексики Марсело Эбрард представит на Генеральной Ассамблее ООН. Речь идет о срочном поиске договоренностей по сдерживанию войны на Украине и достижения перемирия сроком как минимум пять лет в интересах мира между всеми странами, чтобы посвятить все это время борьбе с серьезными социальными и экономическими проблемами, от которых страдают народы мира", - сказал он, выступая перед гостями официальной церемонии по случаю национального праздника.

Обрадор предложил создать Комитет диалога и мира, в который, по согласованию со сторонами, в качестве посредников вошли бы премьер-министр Индии Нарендра Моди и Папа Римский Франциск, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. "Миротворческая миссия должна быть направлена на немедленное прекращение враждебности в Украине и начало прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - уточнил Обрадор.

Что касается предложения Мехико об объявлении всемирного перемирия на пять лет, то соответствующий документ, уточняет президент Мексики, по его мнению, должен быть принят с одобрения Совбеза ООН и охватить вопросы, касающиеся ядерного оружия и ракет. В таком соглашении необходимо отразить обязательства стран по недопущению конфликтов и невмешательству во внутренние конфликты", - пояснил мексиканский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Meksika Prezidenti: "Ukraynada azı 5 il atəşkəsə nail olmaq lazımdır"

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