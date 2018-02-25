Президент Мексики не приедет в США из-за разговора с Трампом

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Якобы планировавшийся визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в США отложен после неоднозначной телефонной беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на мексиканских и американских чиновников.

Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие.

Трамп не смог принять позицию Мексики по строительству приграничной стены. Именно ее политики обсуждали в ходе 50-минутного разговора по телефону во вторник, и ни один из них не смог уступить другому.