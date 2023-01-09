Президент Мексики назвал причастных к попытке переворота в Бразилии

За попыткой государственного переворота в Бразилии стоят олигархи.

За попыткой государственного переворота в Бразилии стоят олигархи.

Как передает Report , об этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал на своей странице в Twitter.

"Достойная порицания и антидемократическая попытка государственного переворота консерваторов в Бразилии, поощряемая верхушкой олигархической власти, их представителями и фанатиками", - написал мексиканский президент.

По его словам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не один, у него есть поддержка прогрессивных сил страны, Мексики, американского континента и всего мира.

Напомним, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили накануне здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. Они устроили там погромы, ломали мебель и жгли костры.

За участие в массовых беспорядках задержали по меньшей мере 170 человек.