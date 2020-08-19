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Президент Мали объявил об отставке

Президент Мали объявил об отставке Кроме того, он объявил о роспуске парламента и правительства
Другие страны
19 августа 2020 г. 09:12
Президент Мали объявил об отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

"Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.

Кроме того, он объявил о роспуске парламента и правительства.

Устроившие мятеж военные заявили о создании национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации, ведущей к выборам. Также они заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.

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