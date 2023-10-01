О нас

Президент Мальдив признал победу своего соперника на выборах главы государства

Президент Мальдив признал победу своего соперника на выборах главы государства Действующий президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих признал победу во втором туре выборов главы островного государства своего соперника, кандидата от оппозиции, мэра Мале Мохаммеда Муиззу.
Другие страны
1 октября 2023 г. 00:23
Президент Мальдив признал победу своего соперника на выборах главы государства

Действующий президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих признал победу во втором туре выборов главы островного государства своего соперника, кандидата от оппозиции Мале Мохаммеда Муиззу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Dhauru.

"Поздравляем победителя президентских выборов Мохаммеда Муиззу", - написал Солих на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Также Муиззу с победой на выборах президента поздравил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.

Второй тур голосования прошел на Мальдивах в субботу. Его предварительные результаты опубликовал местный информационный портал Dhauru, согласно которым Муиззу набрал 53,8% голосов, Солих - 46,2%. Всего на выборах проголосовали более 241 тыс. человек, явка превысила 85%.

Первый тур президентских выборов на Мальдивах состоялся 10 сентября, однако ни один из основных кандидатов не смог получить свыше 50% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maldiv adalarının yeni prezidenti məlum olub

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi