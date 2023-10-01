Президент Мальдив признал победу своего соперника на выборах главы государства

Действующий президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих признал победу во втором туре выборов главы островного государства своего соперника, кандидата от оппозиции, мэра Мале Мохаммеда Муиззу.

Действующий президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих признал победу во втором туре выборов главы островного государства своего соперника, кандидата от оппозиции Мале Мохаммеда Муиззу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Dhauru.

"Поздравляем победителя президентских выборов Мохаммеда Муиззу", - написал Солих на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Также Муиззу с победой на выборах президента поздравил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.

Второй тур голосования прошел на Мальдивах в субботу. Его предварительные результаты опубликовал местный информационный портал Dhauru, согласно которым Муиззу набрал 53,8% голосов, Солих - 46,2%. Всего на выборах проголосовали более 241 тыс. человек, явка превысила 85%.

Первый тур президентских выборов на Мальдивах состоялся 10 сентября, однако ни один из основных кандидатов не смог получить свыше 50% голосов.