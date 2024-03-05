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Президент Мальдив: Индийские войска покинут острова до 10 мая

Президент Мальдив: Индийские войска покинут острова до 10 мая Индия должна вывести всех своих военнослужащих с территории Мальдивских островов не позднее 10 мая.
Другие страны
5 марта 2024 г. 17:38
Президент Мальдив: Индийские войска покинут острова до 10 мая

Индия должна вывести всех своих военнослужащих с территории Мальдивских островов не позднее 10 мая.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of India, об этом заявил президент Мальдивских островов Мохаммед Муиззу.

"С 10 мая в стране не будет индийских войск. Ни в военной форме, ни в гражданской одежде. Индийские военные не будут проживать в этой стране ни в какой форме одежды. Я заявляю это с уверенностью", - отметил он.

После встречи на высоком уровне в Дели 2 февраля между двумя сторонами, министерство иностранных дел Мальдив заявило, что Индия к 10 мая заменит свой военный персонал, обслуживающий три авиационные платформы на островах.

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Версия на английском языке Maldives president says no Indian troops to remain on his island; not even in civilian clothing

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