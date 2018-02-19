Президент Мальдив намерен продлить ЧП еще на 15 дней

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Мальдив Абдулла Ямин обратился к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 15 дней, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На специальном заседании президент Мальдив попросил парламент продлить режим ЧП еще на полмесяца. Представитель парламента объявил трехчасовое обсуждение запроса президента. Тем не менее, так как оппозиция бойкотировала заседание, ожидается, что парламентарии одобрят запрос о продлении режима ЧП.

Напомним, что в начале февраля А.Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП был введен на 15 дней, этот срок истекает 20 февраля.

Кроме того, мальдивская полиция обвинила бывшего президента страны Момуна Абдула Гаюма в подкупе двух судей Верховного суда с тем, чтобы они отменили приговоры ряду политических лидеров и способствовали свержению правительства.