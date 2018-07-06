Президент Македонии вновь отказался подписать соглашение о новом названии страны

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Республики Македония Гёрге Иванов вновь отказался подписывать закон об изменении государственного названия и опроверг сделанные ранее заявления премьер-министра страны Зорана Заева о своей готовности пойти на такой шаг.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом опубликовано сегодня на официальном сайте президента Македонии.

Ранее парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.