Президент Македонии отказался подписать соглашение о новом названии страны

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение, согласно которому название страны должно быть изменено. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет местное издание "Kathimerini".

По мнению Иванова, соглашение противоречит конституции страны, а также резолюции Совбеза ООН.

"Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка", — заявил Иванов.

Ранее парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.