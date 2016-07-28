Президент Македонии не исключает возможности терактов на Балканах

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Страны Балканского полуострова могут подвергнуться атакам террористов. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Македонии Георге Иванов.

Эти опасения связаны с тем, что граждане балканских стран, которые участвовали в сирийском вооруженном конфликте на стороне террористов группировки "Исламское государство" (ИГ), постепенно возвращаются на родину и становятся реальной угрозой. Президент подчеркнул, что порядка 1 тыс. человек из балканских стран воевали на стороне ИГ и 60% из них уже вернулись в свои страны.

"Зная эти факты, наш регион является возможной целью для террористических актов", — заявил президент страны.

"Сообщается, что 86 человек уже вернулись в Македонию. Некоторые из них были задержаны, за некоторыми ведется наблюдение", — добавил Иванов.