Президент Македонии: Евросоюз должен восстановить свою силу

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Европейский союз должен восстановить свою силу. Сегодня зарождается новый мир, который будет полицентричным.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Македонии Георге Иванов, выступая на V Бакинском Глобальном форуме.

"В новом мире не будет единого общества, единой культуры. Молодежь, сегодня страдающая от безработицы, должна будет построить новый мир. Именно поэтому Евросоюз должен восстановить свою силу", - заявил Г. Иванов.

По его словам, для понимания и предвидения будущего необходимо четко определить проблемы сегодняшнего дня. "Сегодня мы живем в мире, где присутствуют террористы, где распространяют ложь и смерть. Но мир все равно увидит их неизбежный конец, поэтому необходимо выстраивать новый мир", - подчеркнул президент Македонии.