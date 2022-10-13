Президент Ливана заявил о согласии с финальным вариантом соглашения с Израилем

Президент Ливана Мишель Аун выступил по случаю предстоящего подписания соглашения о демаркации морской границы с Израилем.
"Я объявляю о согласии Ливана принять окончательный вариант соглашения о демаркации морской границы, который подготовил американский посредник Эймос Хокстин", - заявил глава государства в речи, которую транслировал телеканал "Аль-Манар".
Напомним, что 12 сентября вице-спикер ливанского парламента Ильяс Бу Сааб сообщил, что Хокстин передал руководству Ливана предварительные координаты морских буев, которые будут установлены вдоль линии границы.