Президент Ливана заявил о согласии с финальным вариантом соглашения с Израилем

Президент Ливана Мишель Аун выступил по случаю предстоящего подписания соглашения о демаркации морской границы с Израилем.

Президент Ливана Мишель Аун выступил по случаю предстоящего подписания соглашения о демаркации морской границы с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Аун заявил в четверг в телеобращении к согражданам.

"Я объявляю о согласии Ливана принять окончательный вариант соглашения о демаркации морской границы, который подготовил американский посредник Эймос Хокстин", - заявил глава государства в речи, которую транслировал телеканал "Аль-Манар".

Напомним, что 12 сентября вице-спикер ливанского парламента Ильяс Бу Сааб сообщил, что Хокстин передал руководству Ливана предварительные координаты морских буев, которые будут установлены вдоль линии границы.