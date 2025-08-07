Аун: Все оружие в Ливане перейдет под контроль государства

Президент Ливана Жозеф Аун подтвердил, что все оружие в стране будет передано под контроль государства.
Как сообщает Report об этом заявил президент Ливана в интервью Al Arabiya.
Заявление Ауна последовало на следующий день после того, как вооруженная группировка "Хезболла" отвергла идею своего разоружения, назвав инициативу правительства "несуществующей" и обвинив его в "тяжком грехе". При этом Кабмин поручил армии Ливана разработать план по разоружению всех вооруженных формирований до конца 2025 года.
"Исключительный контроль над оружием будет достигнут, несмотря на трудности и препятствия", - сказал Аун, добавив, что ждет "окончательный план ливанской армии по монополизации оружия", который будет обсужден и утвержден правительством.
Президент также прокомментировал отношения с Израилем и предложения спецпредставителя США Тома Барака по нормализации ситуации на южной границе Ливана.
"Реализация Ливаном американского предложения также требует одобрения со стороны Сирии, Израиля, а также гарантий США и Франции", - отметил он .
Аун подчеркнул, что наведение порядка в сфере безопасности не ослабит суверенитет Ливана, а наоборот - усилит его.
