Президент Ливана утвердил состав нового правительства из 24 министров

Президент Ливана Джозеф Аун утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Нафавом Саламом.

Президент Ливана Джозеф Аун утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Нафавом Саламом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президентской канцелярии.

В состав кабмина, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического кризиса и преодолеть разрушительные последствия действий Израиля, вошли 24 министра, представляющих поровну христианские и мусульманские общины страны.

Президент республики подписал указ об отставке правительства Наджиба Микати, который временно исполнял обязанности премьер-министра.