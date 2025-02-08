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Президент Ливана утвердил состав нового правительства из 24 министров

Президент Ливана утвердил состав нового правительства из 24 министров Президент Ливана Джозеф Аун утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Нафавом Саламом.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 18:27
Президент Ливана утвердил состав нового правительства из 24 министров

Президент Ливана Джозеф Аун утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Нафавом Саламом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президентской канцелярии.

В состав кабмина, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического кризиса и преодолеть разрушительные последствия действий Израиля, вошли 24 министра, представляющих поровну христианские и мусульманские общины страны.

Президент республики подписал указ об отставке правительства Наджиба Микати, который временно исполнял обязанности премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке Livan Prezidenti 24 nazirdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib

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