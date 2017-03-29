Президент Ливана упал перед церемонией фотографирования на саммите ЛАГ - ВИДЕО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Ливана Мишель Аун, которому в этом году исполнилось 82 года, упал на пол лицом вниз перед совместным фотографированием лидеров арабских стран на открывшемся в Иордании саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Как передает Report, об этом сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

На кадрах прямой трансляции с саммита можно было заметить, как лидеры арабских государств готовятся к совместному памятному фото, как вдруг президент Ливана падает лицом вниз. На этом режиссер трансляции резко сменил план, однако уже через минуту трансляция продолжилась. На ней Аун уже стоял в ряду улыбающихся коллег.

Через пару часов ливанский политик выступил с речью от имени своего государства перед саммитом ЛАГ. Свидетели курьезного случая рассказали "Аль-Арабии", что Аун споткнулся о ковер.