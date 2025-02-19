Президент Ливана требует завершить вывод израильских войск с юга страны

Израильские военные должны окончательно покинуть территорию Ливана, уйдя из последних контролируемых ими пунктов.

Израильские военные должны окончательно покинуть территорию Ливана, уйдя из последних контролируемых ими пунктов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун.

Согласно информации, Аун в беседе с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом заявил о необходимости довести до конца выполнение соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболлах", а также выполнить резолюцию СБ ООН 1701, которая положила конец израильско-ливанской войне в 2006 году.

Кроме того, ливанский лидер призвал ускорить освобождение задержанных граждан Ливана в Израиле.

Уолтц в свою очередь заверил, что США продолжают следить за ситуацией на юге Ливана. Он приветствовал действия ливанских военных, занимающих территории, с которых уходят израильские военные. Советник также подтвердил стремление США работать с Ливаном над обеспечением режима прекращения огня и решением нынешних проблем.

Напомним, что в ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболлах" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.