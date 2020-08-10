Президент Ливана принял отставку правительства

Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник отставку премьер-министра Ливана Хасана Диаба и его правительства.

Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник отставку премьер-министра Ливана Хасана Диаба и его правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Премьер-министр Диаб вручил письменное прошение об отставке президенту Ауну, который принял ее и поручил кабинету выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", - отмечается в сообщении. В ходе беседы Аун и Диаб обсудили последнее развитие событий в Ливане после взрыва в морском порту Бейрута 4 августа. Глава государства поблагодарил членов ушедшего в отставку правительства за проделанную работу.

"Бог хранит Ливан!", - сказал Диаб, покидая дворец. Ранее в своей прощальной речи ушедший в отставку премьер сообщил, что "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". "Мы не преследовали никаких личных амбиций и стремились к одному - спасти свою страну, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ", - сказал он.

Диаб пояснил, что своим шагом надеется открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане.