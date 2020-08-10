О нас
Report Georgia

Президент Ливана принял отставку правительства

Президент Ливана принял отставку правительства Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник отставку премьер-министра Ливана Хасана Диаба и его правительства.
Другие страны
10 августа 2020 г. 22:42
Президент Ливана принял отставку правительства

Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник отставку премьер-министра Ливана Хасана Диаба и его правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Премьер-министр Диаб вручил письменное прошение об отставке президенту Ауну, который принял ее и поручил кабинету выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", - отмечается в сообщении. В ходе беседы Аун и Диаб обсудили последнее развитие событий в Ливане после взрыва в морском порту Бейрута 4 августа. Глава государства поблагодарил членов ушедшего в отставку правительства за проделанную работу.

"Бог хранит Ливан!", - сказал Диаб, покидая дворец. Ранее в своей прощальной речи ушедший в отставку премьер сообщил, что "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". "Мы не преследовали никаких личных амбиций и стремились к одному - спасти свою страну, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ", - сказал он.

Диаб пояснил, что своим шагом надеется открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Livan prezidenti hökumətin istefasını qəbul edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

22:51
Житель Джалилабада совершил самоубийство Происшествия
22:42
Президент Ливана принял отставку правительства Другие страны
22:09
В Турции за сутки число зараженных COVID-19 составило около 1200 человек Другие страны
21:38
В Балтиморе произошел взрыв Другие страны
21:28
Словакия высылает дипломатов России по обвинению в шпионаже Другие страны
21:14
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки Другие страны
20:49
ВБ выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Финансы
20:35
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах"ОБНОВЛЕНО Энергетика
20:15
Билл Гейтс: Пандемию удастся остановить только через 2,5 года Другие страны
20:00
ADNOC снижает отпускные цены вслед за Saudi Aramco Энергетика
19:57
"Реал" официально отпустил Кубо в "Вильярреал" Футбол
19:41
В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов Это интересно
19:24
В Бейруте возобновились столкновения между полицией и демонстрантами Другие страны
19:07
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 км Другие страны
18:48
Доходы российских компаний от экспорта СПГ сократились почти на 13% Энергетика
Вся новостная лента