Президент Ливана поручил Навафу Саламу сформировать новый кабмин

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам назначен премьер-министром Ливана и сформирует новое правительство республики.

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам назначен премьер-министром Ливана и сформирует новое правительство республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

"Президент Джозеф Аун по итогам консультаций с парламентскими фракциями поручил Навафу Саламу сформировать новое правительство Ливана", - следует из указа.

Ранее Салам получил поддержку 85 из 128 депутатов, за его соперника - исполнявшего обязанности премьер-министра Наджиба Микати - отдали голоса только 9 членов парламента, остальные отказались от поддержки какого-либо кандидата.

Отметим, что 71-летний дипломат и юрист Наваф Салам был постпредом Ливана при ООН в 2007-2017 годах. В 2018 году он был избран членом Международного суда ООН, а с 6 февраля 2024 года стал его председателем. Салам принадлежит к бейрутской аристократической семье, его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 годах.

Напомним, что новый президент Ливана Джозеф Аун сегодня начал парламентские консультации по вопросу назначения премьер-министра.