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Президент Ливана обещает наказать виновных в нападении на миротворцев ООН

Президент Ливана обещает наказать виновных в нападении на миротворцев ООН Президент Ливана Джозеф Аун пообещал наказать виновных в нападении на конвой миротворческих сил ООН, в результате которого был ранен высокопоставленный офицер, исполняющий роль заместителя командующего силами.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 12:33
Президент Ливана обещает наказать виновных в нападении на миротворцев ООН

Президент Ливана Джозеф Аун пообещал наказать виновных в нападении на конвой миротворческих сил ООН, в результате которого был ранен высокопоставленный офицер, исполняющий роль заместителя командующего силами.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Аун осудил нападение <...> и подчеркнул, что нападавшие понесут наказание. Силы безопасности не будут снисходительны к любой стороне, которая пытается нарушить стабильность и мир", - говорится в заявлении президента.

Отмечается, что сторонники "Хезболлы" две ночи подряд блокировали дорогу к единственному международному аэропорту страны из-за решения, запрещающего двум иранским самолетам приземляться в Бейруте, а армия сообщала о протестах в этом районе в пятницу.

Временные силы ООН в Ливане потребовали расследования инцидента.

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