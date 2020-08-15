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Президент Ливана не планирует уходить в отставку

Президент Ливана не планирует уходить в отставку Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.
Другие страны
15 августа 2020 г. 23:27
Президент Ливана не планирует уходить в отставку
Мишель Аун

Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в интервью телеканалу BFM.

"Если бы я ушел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно", - объяснил глава свою позицию в ответ на вопрос журналистки по поводу уличных протестов в Бейруте.

"Я разделяю боль ливанцев и внимательно следил за всем, что происходило", - сказал президент, подчеркнув, что сам является "выходцем из народа".

По словам Ауна, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, оказываемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.

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