Президент Ливана: Израиль должен покинуть юг страны до 27 января

Израиль должен покинуть южные районы Ливана к 27 января, что предусмотрено двусторонним соглашением о перемирии.

Израиль должен покинуть южные районы Ливана к 27 января, что предусмотрено двусторонним соглашением о перемирии.

Как передает Report , об этом заявил президент республики генерал Джозеф Аун на встрече в Бейруте с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

"Мы будем добиваться вывода израильских войск c остающихся под оккупацией территорий в установленный срок [к 27 января], - указал генерал Аун, слова которого приводит канцелярия главы государства. - Невыполнение Израилем взятых на себя обязательств приведет к сохранению напряженности в пограничных районах, затормозит процесс восстановления разрушенных в ходе агрессии населенных пунктов и возвращение туда перемещенных лиц".

Президент отметил, что законное требование Ливана встретило полную поддержку со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посетил Бейрут с визитом 16-18 января.

"Мы ожидаем, что международное сообщество окажет необходимое давление на Израиль", - подчеркнул он.