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Президент Ливана: Израиль должен покинуть юг страны до 27 января

Президент Ливана: Израиль должен покинуть юг страны до 27 января Израиль должен покинуть южные районы Ливана к 27 января, что предусмотрено двусторонним соглашением о перемирии.
Другие страны
22 января 2025 г. 05:53
Президент Ливана: Израиль должен покинуть юг страны до 27 января

Израиль должен покинуть южные районы Ливана к 27 января, что предусмотрено двусторонним соглашением о перемирии.

Как передает Report, об этом заявил президент республики генерал Джозеф Аун на встрече в Бейруте с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

"Мы будем добиваться вывода израильских войск c остающихся под оккупацией территорий в установленный срок [к 27 января], - указал генерал Аун, слова которого приводит канцелярия главы государства. - Невыполнение Израилем взятых на себя обязательств приведет к сохранению напряженности в пограничных районах, затормозит процесс восстановления разрушенных в ходе агрессии населенных пунктов и возвращение туда перемещенных лиц".

Президент отметил, что законное требование Ливана встретило полную поддержку со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посетил Бейрут с визитом 16-18 января.

"Мы ожидаем, что международное сообщество окажет необходимое давление на Израиль", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Livan prezidenti: İsrail yanvarın 27-dək ölkənin cənubunu tərk etməlidir

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