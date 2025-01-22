Президент Ливана: Израиль должен покинуть юг страны до 27 января

Израиль должен покинуть южные районы Ливана к 27 января, что предусмотрено двусторонним соглашением о перемирии.
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"Мы будем добиваться вывода израильских войск c остающихся под оккупацией территорий в установленный срок [к 27 января], - указал генерал Аун, слова которого приводит канцелярия главы государства. - Невыполнение Израилем взятых на себя обязательств приведет к сохранению напряженности в пограничных районах, затормозит процесс восстановления разрушенных в ходе агрессии населенных пунктов и возвращение туда перемещенных лиц".
Президент отметил, что законное требование Ливана встретило полную поддержку со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посетил Бейрут с визитом 16-18 января.
"Мы ожидаем, что международное сообщество окажет необходимое давление на Израиль", - подчеркнул он.