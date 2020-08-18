Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун выступает против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун выступает против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута, но допускает участие в нем зарубежных следователей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", при этом он заявил, что из-за этого инцидента не собирается досрочно подавать в отставку.

"Наша конституция требует, чтобы наша судебная система сама расследовала внутренние проблемы. Это не исключает присутствия французских, американских и других следователей, которые уже помогают нашей полиции", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Говоря о причинах взрыва, Аун повторил тезис о том, что сейчас ни одна из версий произошедшего не исключается, хотя наиболее вероятной является несчастный случай.