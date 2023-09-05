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Президент Литвы заявил о снижении угрозы со стороны ЧВК "Вагнер"

Президент Литвы заявил о снижении угрозы со стороны ЧВК "Вагнер" ЧВК "Вагнер" находится в растерянности после смерти своего главы Евгения Пригожина, поэтому полное закрытие границ с Беларусью теперь не так актуально.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 16:43
Президент Литвы заявил о снижении угрозы со стороны ЧВК Вагнер

ЧВК "Вагнер" находится в растерянности после смерти своего главы Евгения Пригожина, поэтому полное закрытие границ с Беларусью теперь не так актуально.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в эфире LRT.

Он отметил, что сейчас нет никаких доказательств попыток наемников ЧВК дестабилизировать обстановку на границе Беларуси с Литвой и Польшей. Он заявил, что никто не хочет закрывать границу с Беларусью "из спортивного интереса", но добавил, что белорусский режим представляет угрозу и без бойцов ЧВК на своей территории.

После попытки мятежа в июне нынешнего года часть бойцов "Вагнер" переместилась в Беларусь. Они проводили совместные тренировки с белорусскими военными. 23 августа под Тверью разбился бизнес-джет Пригожина. Среди десяти человек, находившихся на борту, был глава ЧВК. Их гибель подтвердила судебно-медицинская экспертиза спустя несколько дней.

В начале прошлой недели главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели переговоры по поводу ситуации в Беларуси. Они пообещали закрыть границы в случае "критических инцидентов" (речь идет о польской, литовской и латвийской границах). Стороны по итогам встречи потребовали выдворить "Вагнер" из Беларуси.

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