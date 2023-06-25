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Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведывательную деятельность

Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведывательную деятельность Обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК "Вагнер" требует от Литвы усиления разведывательной деятельности и выработки нового плана прикрытия госграницы.
Другие страны
25 июня 2023 г. 20:10
Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведывательную деятельность

Обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК "Вагнер" требует от Литвы усиления разведывательной деятельности и выработки нового плана прикрытия госграницы.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа после состоявшегося по его инициативе заседания госсовета обороны.

"Следует преумножить разведывательные усилия для оценки положения на восточном направлении в отношении Беларуси и Калининградской области России", - сказал он. По словам президента, если на территории Беларуси с неясными намерениями останется часть ЧВК "Вагнер", для Литвы это будет означать необходимость усиления охраны границы.

Столь же важно, отметил президент, как можно быстрее утвердить новый план прикрытия границы. "МВД и армии следует четко согласовать вопросы привлечения военных к охране границы, чтобы это работало как часы", - сказал Науседа.

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Версия на английском языке Vilnius urges beefed-up NATO if Prigozhin in Belarus

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