Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведывательную деятельность

Обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК "Вагнер" требует от Литвы усиления разведывательной деятельности и выработки нового плана прикрытия госграницы.
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"Следует преумножить разведывательные усилия для оценки положения на восточном направлении в отношении Беларуси и Калининградской области России", - сказал он. По словам президента, если на территории Беларуси с неясными намерениями останется часть ЧВК "Вагнер", для Литвы это будет означать необходимость усиления охраны границы.
Столь же важно, отметил президент, как можно быстрее утвердить новый план прикрытия границы. "МВД и армии следует четко согласовать вопросы привлечения военных к охране границы, чтобы это работало как часы", - сказал Науседа.