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Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Президент Литвы утвердил состав нового правительства Первой и главной задачей кабмина будет преодоление пандемического кризиса
Другие страны
7 декабря 2020 г. 18:26
Президент Литвы утвердил состав нового правительства
Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина.

"Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты ", - сказал Науседа.

Как объявил Науседа, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел - Агне Билотайте.

Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу. Представление программы намечено на вторник.

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