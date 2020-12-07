Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина.
"Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты ", - сказал Науседа.
Как объявил Науседа, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел - Агне Билотайте.
Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу. Представление программы намечено на вторник.