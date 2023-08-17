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Президент Латвии проведет заседание Совета нацбезопасности страны

Президент Латвии проведет заседание Совета нацбезопасности страны В Латвии пройдет заседание Совета нацбезопасности страны.
Другие страны
17 августа 2023 г. 13:36
Президент Латвии проведет заседание Совета нацбезопасности страны

В Латвии пройдет заседание Совета нацбезопасности страны.

Как передает Report, об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в соцсети "X".

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности. На повестке дня ситуация на восточной границе и нахождение ЧВК "Вагнер" в Беларуси", - отметил он.

Отметим, что вчера стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила о том, что Латвия, Литва и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью.

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Версия на английском языке Latvian president to hold meeting of country's National Security Council

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