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Президент Литвы представил кандидата на пост премьера

Президент Литвы представил кандидата на пост премьера Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым представил на рассмотрение Сейма кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра.
Другие страны
15 июля 2024 г. 16:35
Президент Литвы представил кандидата на пост премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым представил на рассмотрение Сейма кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает канцелярия президента.

"Президент Литвы Гитанас Науседа в соответствии с пунктом 8 статьи 84 Конституции Литовской Республики подписал в понедельник указ, представляя в Сейм кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра Литовской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Конституции, правительство возвращает полномочия вновь избранному президенту республики после вступления в должность. Президент республики должен не позднее чем в течение 15 дней представить Сейму кандидатуру премьер-министра. После утверждения Сеймом премьер-министра президент республики назначает премьер-министра и поручает ему сформировать правительство.

Состав правительства также утверждается указом президента республики.

Науседа победил на майских президентских выборах, во втором туре обойдя премьер-министра Ингриду Шимоните. Он будет исполнять обязанности президента до 2029 года.

Сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti baş nazir postuna namizəd təqdim edib
Версия на английском языке Lithuanian president nominates new prime minister

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