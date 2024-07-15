Президент Литвы представил кандидата на пост премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым представил на рассмотрение Сейма кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым представил на рассмотрение Сейма кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает канцелярия президента.

"Президент Литвы Гитанас Науседа в соответствии с пунктом 8 статьи 84 Конституции Литовской Республики подписал в понедельник указ, представляя в Сейм кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра Литовской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Конституции, правительство возвращает полномочия вновь избранному президенту республики после вступления в должность. Президент республики должен не позднее чем в течение 15 дней представить Сейму кандидатуру премьер-министра. После утверждения Сеймом премьер-министра президент республики назначает премьер-министра и поручает ему сформировать правительство.

Состав правительства также утверждается указом президента республики.

Науседа победил на майских президентских выборах, во втором туре обойдя премьер-министра Ингриду Шимоните. Он будет исполнять обязанности президента до 2029 года.

Сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку.