Президент Литвы поздравил лидеров США, Азербайджана и Армении с историческим соглашением

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с достижением исторического соглашения, открывающего новый этап мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Этот важный шаг укрепляет региональную стабильность и международную безопасность. Литва поддерживает продолжение диалога и мирного взаимодействия", - написал Науседа.
Sincere congratulations to the President of the US @POTUS, the President of Azerbaijan @PresidentAZ, and the Prime Minister of Armenia @NikolPashinyan on reaching a historic agreement marking a new chapter of peace and cooperation between Azerbaijan and Armenia.