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Президент Литвы поручил новому премьеру Шимоните сформировать кабмин

Президент Литвы поручил новому премьеру Шимоните сформировать кабмин Президент Литвы Гитанас Науседа назначил на должность премьер-министра республики Ингриду Шимоните.
Другие страны
22 июля 2024 г. 17:49
Президент Литвы поручил новому премьеру Шимоните сформировать кабмин

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил на должность премьер-министра республики Ингриду Шимоните.

Как передает Report, об этом сообщает издание Respublika.

"В понедельник президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении Ингриды Шимоните главой правительства и поручении ей сформировать кабинет министров", - говорится в публикации.

Согласно литовскому законодательству, Шимоните будет должна в течение 15 дней подготовить список министров и предоставить на утверждение.

Ранее Сейм (парламент) Литвы утвердил предложенную Науседой кандидатуру исполняющей обязанности главы кабмина Шимоните на пост премьер-министра республики.

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