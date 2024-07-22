Президент Литвы поручил новому премьеру Шимоните сформировать кабмин

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил на должность премьер-министра республики Ингриду Шимоните.
Как передает Report, об этом сообщает издание Respublika.
"В понедельник президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении Ингриды Шимоните главой правительства и поручении ей сформировать кабинет министров", - говорится в публикации.
Согласно литовскому законодательству, Шимоните будет должна в течение 15 дней подготовить список министров и предоставить на утверждение.
Ранее Сейм (парламент) Литвы утвердил предложенную Науседой кандидатуру исполняющей обязанности главы кабмина Шимоните на пост премьер-министра республики.