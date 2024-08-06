Президент Литвы подписал декрет о новом составе правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа, переизбранный в мае на второй срок, подписал декрет о составе правительства, в котором появились два новых министра.

Президент Литвы Гитанас Науседа, переизбранный в мае на второй срок, подписал декрет о составе правительства, в котором появились два новых министра.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение президентского офиса.

Согласно декрету, министром здравоохранения назначен Ауримас Печкаускас, исполнявший обязанности замминистра здравоохранения, министром сельского хозяйства - Казис Старкявичюс, председатель комитета Сейма по экономике.

Остальные 12 министров, занимавшие свои посты до отставки правительства, продолжат работу.

Кабинет переназначается, поскольку по Конституции Литвы премьер-министр должен уйти в отставку после инаугурации президента. Науседа был приведен к присяге 12 июля. В тот же день правительство Литвы во главе с Ингридой Шимоните сложило полномочия. 22 июля президент назначил премьер-министром Шимоните и, согласно закону, поручил ей сформировать кабинет министров в течение 15 дней.

Науседа еще во время президентской избирательной кампании заявлял, что хотел бы видеть изменения в правительстве. Однако лидеры правящих либеральных партий подчеркивали, что не стоит менять министров, поскольку в октябре предстоят выборы в сейм.

Науседа будет занимать пост президента до 2029 года. Впервые он занял пост главы государства в 2019 году.