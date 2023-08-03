О нас

Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер"

Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер" Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за присутствия там частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Другие страны
3 августа 2023 г. 13:54
Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за ЧВК Вагнер

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за присутствия там частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким после совместного посещения Сувалкского танкового полка.

"Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Беларусью. Но это должно происходить в координации между Польшей, Литвой и Латвией", - сказал он.

Ранее о возможности полной изоляции Беларуси заявляла и польская сторона. По словам Моравецкого, в настоящее время на территории страны могут находиться 4 тыс. членов ЧВК "Вагнер" или "немного больше".

Как утверждают в Варшаве и Вильнюсе, ЧВК "Вагнер" могут использовать для провокаций против Польши и стран Балтии, а также всего восточного фланга НАТО или же для усиления миграционного кризиса. Моравецкий предположил, что вагнеровцы "могут переодеваться [и выдавать себя за] нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО и организовывать там диверсии". "Поэтому мы перемещаем наши войска на восток страны, чтобы усилить восточный фланг НАТО и ЕС", - указал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuanian president says complete closure of border with Belarus possible due to PMC ‘Wagner’
Версия на азербайджанском языке Litva Belarusla sərhədi tamamilə bağlaya bilər

Экслюзивные новости

Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi