Президент Литвы: Механизм санкций против РФ действует неэффективно

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно.

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно.

Как передает Report со ссылкой на агентство BNS, такой оценкой поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", - приводятся в сообщении его слова.

Лидер Литвы опирается в своих оценках на реальные показатели. "Это (ограниченное воздействие санкций - ред.) мы видим по макроэкономическим показателям России", - отметил он.

Одной из причин такой ситуации Науседа считает возможности обхода вводимых ЕС санкций. "Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми", - сказал президент.