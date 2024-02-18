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Президент Литвы: Механизм санкций против РФ действует неэффективно

Президент Литвы: Механизм санкций против РФ действует неэффективно Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 03:19
Президент Литвы: Механизм санкций против РФ действует неэффективно

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно.

Как передает Report со ссылкой на агентство BNS, такой оценкой поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", - приводятся в сообщении его слова.

Лидер Литвы опирается в своих оценках на реальные показатели. "Это (ограниченное воздействие санкций - ред.) мы видим по макроэкономическим показателям России", - отметил он.

Одной из причин такой ситуации Науседа считает возможности обхода вводимых ЕС санкций. "Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar mexanizmi təsirsizdir

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