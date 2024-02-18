Президент Литвы: Механизм санкций против РФ действует неэффективно

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно.
Как передает Report со ссылкой на агентство BNS, такой оценкой поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности.
"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", - приводятся в сообщении его слова.
Лидер Литвы опирается в своих оценках на реальные показатели. "Это (ограниченное воздействие санкций - ред.) мы видим по макроэкономическим показателям России", - отметил он.
Одной из причин такой ситуации Науседа считает возможности обхода вводимых ЕС санкций. "Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми", - сказал президент.