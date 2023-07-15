Президент Литвы: для членства в НАТО Украина должна бороться с пятой колонной

Одним из важных условий для вступления Украины в НАТО является ее борьба с пятой колонной.

Одним из важных условий для вступления Украины в НАТО является ее борьба с пятой колонной.

Как передает Reportl со ссылкой на государственный телеканал LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых никто и не догадывается.

"Это одно из условий (борьба с пятой колонной - ред.), очень важное условие. Далеко, даже на западе от нас, она и у нас есть, она также в Украине. Пожалуй, главный вопрос в том, насколько далеко и высоко в иерархии власти поднимаются такие люди, и решения Украины свидетельствуют, что таких людей подвергают зачистке", - отметил литовский лидер.