Президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест.

Отмечается, что Левитс лично связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию - первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.