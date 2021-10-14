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Президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии заболел COVID-19 Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
14 октября 2021 г. 11:18
Президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест.

Отмечается, что Левитс лично связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию - первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.

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