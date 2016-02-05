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    Президент Латвии выписан из отдела интенсивной терапии

    Состояние здоровья Раймондса Вейониса улучшается

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Состояние здоровья президента Латвии Раймондса Вейониса улучшается.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Латвии, глава государства был выписан из отдела интенсивной терапии и продолжит лечение в отделе кардиохирургии.

    Напомним, что в середине января состояние здоровья Р.Вейониса резко ухудшилось, ему сделали операцию на сердце. У него была обнаружена септическая инфекция, которая затрагивает сердечные клапаны.

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