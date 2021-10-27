Президент Латвии вылечился от коронавируса

Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила его пресс-секретарь Айва Розенберга.
"После того как президент инфицировался и переболел COVID-19, он сделал повторный тест, и он оказался отрицательным", - сказала Розенберга.
По ее словам, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.
Ранее канцелярия президента Латвии сообщила о том, что Эгилс Левитс заразился коронавирусом. Глава государства сдал тест после возвращения из Швеции, который подтвердил наличие вируса.
В связи с заболеванием Левитса пришлось отменить запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Латвию. Также президент Латвии отложил встречу с коллегой из Эстонии Аларом Карисом.