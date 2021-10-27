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Президент Латвии вылечился от коронавируса

Президент Латвии вылечился от коронавируса Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19.
Другие страны
27 октября 2021 г. 07:27
Президент Латвии вылечился от коронавируса
Эгилс Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила его пресс-секретарь Айва Розенберга.

"После того как президент инфицировался и переболел COVID-19, он сделал повторный тест, и он оказался отрицательным", - сказала Розенберга.

По ее словам, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Ранее канцелярия президента Латвии сообщила о том, что Эгилс Левитс заразился коронавирусом. Глава государства сдал тест после возвращения из Швеции, который подтвердил наличие вируса.

В связи с заболеванием Левитса пришлось отменить запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Латвию. Также президент Латвии отложил встречу с коллегой из Эстонии Аларом Карисом.

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Версия на азербайджанском языке Latviya prezidenti koronavirusdan sağalıb

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