Президент Латвии вылечился от коронавируса

Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19.

Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила его пресс-секретарь Айва Розенберга.

"После того как президент инфицировался и переболел COVID-19, он сделал повторный тест, и он оказался отрицательным", - сказала Розенберга.

По ее словам, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Ранее канцелярия президента Латвии сообщила о том, что Эгилс Левитс заразился коронавирусом. Глава государства сдал тест после возвращения из Швеции, который подтвердил наличие вируса.

В связи с заболеванием Левитса пришлось отменить запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Латвию. Также президент Латвии отложил встречу с коллегой из Эстонии Аларом Карисом.