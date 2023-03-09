Президент Латвии: Война в Украине - глобальная проблема

Война в Украине - глобальная проблема.

Война в Украине - глобальная проблема.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил сегодня на встрече со студентами в Баку.

Говоря о глобальных вызовах, с которыми на сегодняшний день сталкивается мир, президент Латвии отметил, что 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину ситуация в мире изменилась.

Э. Левитс отметил, что если Запад и питал иллюзии относительно РФ, то "Азербайджан, равно как и Латвия, знает Россию лучше из-за общего прошлого в составе СССР".