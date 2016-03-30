Президент Латвии вернулся к исполнению обязанностей после операции

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис в среду провел первую пресс-конференцию после операции на сердце.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня. Я убедился, что в Латвии люди сильные и чуткие, а также очень работоспособные", - заявил глава государства.

По словам президента, план работы составлен у него на весь апрель и май. На следующей неделе планируется аккредитация послов, а затем поездки по регионам. Первый после болезни зарубежный визит глава государства собирается совершить летом - запланирована его поездка на саммит НАТО в Варшаве.

Вейонис также сообщил, что планирует в ближайшее время встретиться с министрами, выслушать их доклады о проделанной работе и планах на ближайшее будущее.

Президент Латвии 20 января перенес операцию на сердце, в ходе которой ему был заменен один из клапанов. После этого он проходил курс реабилитации в центре "Вайвари" в Юрмале.