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Президент Латвии: "Стена дронов" на границе необходима для борьбы с нелегальной миграцией

Президент Латвии: "Стена дронов" на границе необходима для борьбы с нелегальной миграцией Развертывание разведывательных беспилотников странами НАТО на границе с Россией и Беларусью призвано повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией.
Другие страны
29 мая 2024 г. 19:41
Президент Латвии: Стена дронов на границе необходима для борьбы с нелегальной миграцией

Развертывание разведывательных беспилотников странами НАТО на границе с Россией и Беларусью призвано повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью британской газете The Times.

"Мы в некоторой степени вернулись туда, где мир находился в самые мрачные дни холодной войны, и по этой причине стена дронов будет служить двум целям: прежде всего будут следить за растущими миграционными потоками из РФ и Беларуси", - сказал он.

Ринкевичс добавил, что в то же время дроны необходимы и для предотвращения "других провокаций".

Как сообщалось ранее, в Латвии на создание "армии дронов" было выделено 20 млн евро. Как указала The Times, каждая страна будет отвечать за пилотирование только своих беспилотников. При этом дискуссии о финансировании проекта еще продолжаются.

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