Президент Латвии сломал руку при падении с велосипеда

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье на правой руке и палец на левой руке при падении с велосипеда.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье на правой руке и палец на левой руке при падении с велосипеда.

Как передает Report , об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, инцидент произошел 28 сентября во время велопрогулки Ринкевичса. После неудачного падения глава государства обратился за медицинской помощью, врачи выявили у него переломы и наложили гипс.

"Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо <...> коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту", - приводит портал комментарий самого президента.

Советник Ринкевичса по связям с общественностью Мартиньш Дрегерис сообщил журналистам, что травма не отразится на работе главы государства, он по-прежнему может писать и подписывать документы. Отмечается, что никаких изменений в повестке дня на грядущей неделе у Ринкевичса не планируется.