Президент Латвии подписал документ о роспуске Думы

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект о роспуске Рижской думы. Он вступит в силу на следующий день после того, как его утвердил глава государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состоятся в течение двух месяцев после роспуска самоуправления. По данным ЦИК, они могут пройти 25 апреля. Вместе с роспуском муниципалитета будет назначена временная администрация города, которая будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание, латвийское информационное агентство LETA.

Сейм (парламент) Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря 2019 года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.