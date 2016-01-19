Президент Латвии передал полномочия главе сейма на время своей болезни

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Полномочия президента Латвии Раймондса Вейониса, который накануне был доставлен с вирусной инфекцией в больницу, с 20 января переходят к председателю парламента (сейма) Инаре Мурниеце.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в канцелярии главы государства.

"Оценив состояние здоровья президента, врачи сегодня решили проводить дальнейшее лечение в клинической университетской больнице им. Паула Страдыня в Риге. Чтобы посвятить все силы восстановлению, с завтрашнего дня полномочия президента на время его болезни переходят к председателю сейма", - заявили в канцелярии.

В понедельник президент Латвии был доставлен в клинику токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс" из-за вирусной инфекции. Президент отменил все намеченные на эту неделю публичные мероприятия.

Как ранее сообщал Report, президент Латвии Раймондс Вейонис планирует посетить Азербайджан в первой декаде марта для участия в IV Глобальном бакинском форуме.