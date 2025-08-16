Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет

Реального движения к мирному урегулированию российско-украинского конфликта нет.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Ринкевичс отметил, что ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины.

"Мы видим, что Трамп и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины", – сказал он.

По словам латвийского лидера, эту встречу следует воспринимать как один из элементов более широкого и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

"Но что очень важно и что мы высоко ценим – администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен иметь серьезные гарантии, в том числе военные", – отметил Ринкевичс.

Он добавил, что процесс еще столкнется с множеством трудностей и непростых ситуаций и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий. Президент предположил, что следующая неделя будет достаточно напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.