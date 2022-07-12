Президент Латвии не исключает вероятность увеличения военных расходов

Латвия может увеличить расходы на оборону, поскольку запланированных 2,5% может оказаться недостаточно.

Латвия может увеличить расходы на оборону, поскольку запланированных 2,5% может оказаться недостаточно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на президента республики Эгилса Левитса.

"Безопасность сегодня является приоритетом нашей политики. 2,5% ВВП уже выделено сейчас, но этого может быть недостаточно, и мы должны быть к этому готовы", - цитирует оно главу государства.

Кроме того, президент предложил распространить призыв на военную службу на всех граждан страны, в том числе женщин. "Я думаю, что у нас должно быть равенство в этом вопросе, я поддерживаю идею (введения воинской обязанности) для всех граждан Латвии определенного возраста, вне зависимости от их пола", - сказал он.

Левитс также отметил, что европейские адвокаты изучают, как именно можно использовать "замороженные активы РФ для восстановления Украины". Он не уточнил, о каких шагах идет речь.