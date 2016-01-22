Президент Латвии может получить инвалидность после перенесенной операции на сердце

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ После перенесенной операции на сердце президенту Латвии Раймонду Вейонису могут оформить инвалидность.

Как сообщает Report со ссылкой на DELFI, об этом журналистам заявил глава Государственной врачебной комиссии по здоровью и экспертизе трудоспособности Марис Андерсонс.

"Когда сердечный клапан заменяют протезом, пациенту полагается инвалидность", - сказал он, добавив, что президент Латвии может получить третью группу, которая является самой легкой. По словам М.Андерсонса, для этого президенту надо самому подать все необходимые документы, так как никто не может присвоить статус инвалида без его воли.

Глава госкомиссии подчеркнул, что после таких операций люди могут нормально функционировать и инвалидность не обязательно влияет на трудоспособность.

Напомним, что операция на сердце президента Раймонда Вейониса прошла в среду. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве после того, как у политика диагностировали инфекционную болезнь с очагом на клапане сердца. По словам врачей, операция прошла успешно.