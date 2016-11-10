Президент Кыргызстана заявил о сокращении центрального аппарата МВД

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не исключил, что в рамках намеченной реформы правоохранительных органов страны будет значительно сокращен центральный аппарат МВД республики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба главы киргизского государства, в четверг в рамках рабочей поездки в южную Баткенскую область республики А.Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания полка специального назначения в городе Баткен. Президент отметил, что в стране намечено проведение полноценной реформы правоохранительных органов, в частности милиции.

"Возможно, для этого в числе других мер, как было сделано в Генштабе вооруженных сил, необходимо сократить центральный аппарат МВД… За последние годы нам удалось в несколько раз повысить зарплату милиционерам, обеспечиваем их жильем и строим такие объекты. Если мы хотим, чтобы был порядок в стране, хотим обеспечить безопасность в стране, мы должны заботиться о нашей милиции, уделять должное внимание силовым структурам. И эта работа обязательно должна продолжаться", - цитирует слова А.Атамбаева его пресс-служба.