Президент Кыргызстана заявил, что не намерен занимать высокие госдолжности после ухода с поста

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что после ухода с поста главы государства не намерен занимать какие-либо высокие государственные посты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, если бы он планировал это делать, то провел бы совсем другой референдум.

Как подчеркнул Атамбаев, некоторые политики предлагали ему остаться в должности президента и после истечения полномочий.

"Однако мы должны идти своей дорогой, я буду заниматься вопросами родной Социал-демократической партии Кыргызстана, много сил было потрачено на нее, и хочется, чтобы она обновилась и очистилась", - подчеркнул Атамбаев.