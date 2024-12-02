Президент Кыргызстана в Сеуле обсудит с Юн Сок Ёлем перспективы сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Республику Корея.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Запланированы двусторонние переговоры Жапарова с президентом Кореи Юн Сок Ёлем и спикером Национальной Ассамблеи У Вон Шиком.
Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.
В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном.
Кроме того, глава государства проведет встречу с представителями корейского бизнеса.