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Президент Кыргызстана в Сеуле обсудит с Юн Сок Ёлем перспективы сотрудничества

Президент Кыргызстана в Сеуле обсудит с Юн Сок Ёлем перспективы сотрудничества Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Республику Корея.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 15:28
Президент Кыргызстана в Сеуле обсудит с Юн Сок Ёлем перспективы сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Республику Корея.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Запланированы двусторонние переговоры Жапарова с президентом Кореи Юн Сок Ёлем и спикером Национальной Ассамблеи У Вон Шиком.

Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.

В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном.

Кроме того, глава государства проведет встречу с представителями корейского бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti koreyalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edəcək

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