Президент Кыргызстана утвердил частичное изменение рисунка государственного флага

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о частичном изменении государственного флага страны.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о частичном изменении государственного флага страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

На новом флаге Кыргызстана было изменено изображение солнца. На использовавшемся с 1992 года флаге лучи имели волнообразный узор, в то время как на измененной версии их сделали прямыми.

Авторы проекта также отмечали, что предыдущий узор солнечных лучей напоминал многим гражданам подсолнух, хотя растение не является основной сельскохозяйственной культурой Кыргызстана. При этом, по мнению депутатов кыргызского парламента, прямые лучи выглядят более реалистично.

Ранее проект изменения флага одобрил парламент республики. Законопроект был принят во втором и третьем чтении.