Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12-13 февраля совершит визит в ОАЭ, в ходе которого примет участие во Всемирном правительственном саммите.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12-13 февраля совершит визит в ОАЭ, в ходе которого примет участие во Всемирном правительственном саммите.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий отделом внешней политики администрации главы кыргызского государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 12-13 февраля совершит рабочий визит в город Дубай для участия во Всемирном правительственном саммите", - сказал он.